Из российского плена освободили главу Бехтерского сельсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в Херсонской области освободили из российского плена главу Бехтерского сельского совета Михаила Бурака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию городов Украины.
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Михаил Бурак активно обеспечивает жителей продовольствием, помогает фермерам в организации посевной кампании.
С начала полномасштабной войны россии в Украине он поддерживал правопорядок, предотвращал мародерство и не изменял своей патриотической позиции. Как отметили, из-за этого оккупанты и похитили мужчину.
Сейчас глава Бехтерского сельсовета находится с многочисленными травмами в больнице.
Добавим
О похищении российскими оккупантами Михаила Бурака стало известно 4 апреля.