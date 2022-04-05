Из российского плена освободили главу Бехтерского сельсовета

Детали

Михаил Бурак активно обеспечивает жителей продовольствием, помогает фермерам в организации посевной кампании.

С начала полномасштабной войны россии в Украине он поддерживал правопорядок, предотвращал мародерство и не изменял своей патриотической позиции. Как отметили, из-за этого оккупанты и похитили мужчину.

Сейчас глава Бехтерского сельсовета находится с многочисленными травмами в больнице.

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О похищении российскими оккупантами Михаила Бурака стало известно 4 апреля.