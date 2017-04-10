Головою Національної суспільної телерадіокомпанії обрано З.Аласанію (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Наглядова рада суспільного мовлення обрала Голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), ним став Зураб Аласанія, передає кореспондент УНН.
Так, у першому турі виборів З.Аласанія отримав 8 голосів, О.Наливайко – 8, та Р.Вібрановський – 1 голос.
Оскільки двоє кандидатів отримали рівну кількість голосів, було призначено другий тур виборів.
Після цього, всі члени наглядової ради, згідно з правил голосування, проголосували спочатку за одного кандидата, а потім за іншого.
Таким чином, у другому турі голосування З.Аласанію підтримали 10 членів Наглядової ради. Проти проголосували - 7.
Натомість за кандидатуру О.Наливайка проголосували 7 осіб, а проти - 10.
Таким чином, З.Аласанія переміг на виборах.
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До лічильної комісії увійшли: секретар Наглядової Ради ПАТ НСТУ Вадим Міський та член Наглядової Ради ПАТ НСТУ Наталія Скрипка та Володимир Яворівський. Їхні кандидатури були затверджені більшістю голосів.
Зазначимо, що на участь у конкурсі було 8 претендентів. Це Зураб Аласанія, Роман Вібрановський, Юрій Дараган, Олександр Зирін, Олександр Зорка, Олександр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сіерант.