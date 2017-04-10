Председателем Национальной общественной телерадиокомпании избран З.Аласания (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45379 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103657 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159309 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117718 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104598 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107158 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154298 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председателем Национальной общественной телерадиокомпании избран З.Аласания (дополнено)

Председателем Национальной общественной телерадиокомпании избран З.Аласания (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Наблюдательный совет общественного вещания выбрал Председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), им стал Зураб Аласания, передает корреспондент УНН.

Так, в первом туре выборов З.Аласания получил 8 голосов, О.Наливайко - 8, и Р.Вибрановський - 1 голос.

Поскольку два кандидата получили равное количество голосов, был назначен второй тур выборов.

После этого, все члены наблюдательного совета, согласно правил голосования, проголосовали сначала за одного кандидата, а потом - за другого.

Таким образом, во втором туре голосования З.Аласанию поддержали 10 членов Наблюдательного совета. Против проголосовали - 7.

Зато за кандидатуру О.Наливайко проголосовали 7 человек, а против - 10.

Таким образом, З.Аласания победил на выборах.

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В счетную комиссию вошли: секретарь Наблюдательного Совета ПАО НОТУ Вадим Городской и член Наблюдательного Совета ПАО НОТУ Наталья Скрипка и Владимир Яворивский. Их кандидатуры были утверждены большинством голосов.

Отметим, что на участие в конкурсе было 8 претендентов. Это Зураб Аласания, Роман Вибрановський, Юрий Дараган, Александр Зирин, Александр Зорка, Александр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сиерант.

Украинские Национальные Новости

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