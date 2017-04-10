Председателем Национальной общественной телерадиокомпании избран З.Аласания (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Наблюдательный совет общественного вещания выбрал Председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), им стал Зураб Аласания, передает корреспондент УНН.
Так, в первом туре выборов З.Аласания получил 8 голосов, О.Наливайко - 8, и Р.Вибрановський - 1 голос.
Поскольку два кандидата получили равное количество голосов, был назначен второй тур выборов.
После этого, все члены наблюдательного совета, согласно правил голосования, проголосовали сначала за одного кандидата, а потом - за другого.
Таким образом, во втором туре голосования З.Аласанию поддержали 10 членов Наблюдательного совета. Против проголосовали - 7.
Зато за кандидатуру О.Наливайко проголосовали 7 человек, а против - 10.
Таким образом, З.Аласания победил на выборах.
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В счетную комиссию вошли: секретарь Наблюдательного Совета ПАО НОТУ Вадим Городской и член Наблюдательного Совета ПАО НОТУ Наталья Скрипка и Владимир Яворивский. Их кандидатуры были утверждены большинством голосов.
Отметим, что на участие в конкурсе было 8 претендентов. Это Зураб Аласания, Роман Вибрановський, Юрий Дараган, Александр Зирин, Александр Зорка, Александр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сиерант.