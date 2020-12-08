Головою наглядової ради Укроборонпрому обрали академііка Горбуліна

“Відбулось засідання Наглядової Ради Державний концерн „Укроборонпром“. Розглядались питання обрання голови Наглядової Ради, а також укладання контракту зі мною, як з новопризначеним генеральним директором державного концерну”, — повідомив Гусєв.

Він розповів, що чинний склад Наглядової Ради складається з наступних членів:



Володимир Павлович Горбулін — український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник Президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014–2018). 9 жовтня 2020 року переобрано першим віце-президентом НАН України.



Валерій Володимирович Іващенко — перший заступник Міністра стратегічних галузей промисловості, заступник міністра оборони України у 2007–2009 роках, виконувач обов’язків міністра з 2009 по 2010 рік. Полковник запасу.



Ентоні Дж. Тетер — обіймав посаду директора Агентства оборонних дослідницьких проектів з оборони (DARPA) з 18 червня 2001 р. до 20 лютого 2009 р. На посаді директора доктор Тетер відповідав за управління проектами Агентства з інноваційними дослідженнями та розробками.



“Усі троє членів Наглядової Ради взяли участь у засіданні, пан Тетер долучився дистанційно. Головою Наглядовоі Ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт”, — розповів Гусєв.

“Важливо реалізувати ефективну реформу УкрОборонПрому та забезпечити розвиток ОПК України”, — зазначив Володимир Горбулін.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну “Укроборонпром”.