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Головою наглядової ради Укроборонпрому обрали академііка Горбуліна

Головою наглядової ради Укроборонпрому обрали академііка Горбуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Академік Володимир Горбулін був обраний головою Наглядової Ради Державного концерну Укроборонпром. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор Державного концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв, передає УНН.

“Відбулось засідання Наглядової Ради Державний концерн „Укроборонпром“. Розглядались питання обрання голови Наглядової Ради, а також укладання контракту зі мною, як з новопризначеним генеральним директором державного концерну”, — повідомив Гусєв.

Він розповів, що чинний склад Наглядової Ради складається з наступних членів:

  • Володимир Павлович Горбулін — український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник Президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014–2018). 9 жовтня 2020 року переобрано першим віце-президентом НАН України.
  • Валерій Володимирович Іващенко — перший заступник Міністра стратегічних галузей промисловості, заступник міністра оборони України у 2007–2009 роках, виконувач обов’язків міністра з 2009 по 2010 рік. Полковник запасу.
  • Ентоні Дж. Тетер — обіймав посаду директора Агентства оборонних дослідницьких проектів з оборони (DARPA) з 18 червня 2001 р. до 20 лютого 2009 р. На посаді директора доктор Тетер відповідав за управління проектами Агентства з інноваційними дослідженнями та розробками.

“Усі троє членів Наглядової Ради взяли участь у засіданні, пан Тетер долучився дистанційно. Головою Наглядовоі Ради одноголосно обрано Володимира Павловича Горбуліна, який за відповідним рішенням і підписав зі мною контракт”, — розповів Гусєв.

“Важливо реалізувати ефективну реформу УкрОборонПрому та забезпечити розвиток ОПК України”, — зазначив Володимир Горбулін.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну “Укроборонпром”.

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