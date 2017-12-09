Головну ялинку країни продовжують готувати до свята
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Працівники Folk Ukraine продовжують готувати до свята головної ялинки, робітники встановлюють додаткові конструкції та гілки, передає УНН.
Наразі фахівці прикріплють додаткові гілки, щоб головна ялинка була більш пишною.
Крім того, як повідомляють у Folk Ukraine, на створення одного арт-об'єкта потрібно в середньому кілька днів.
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"Спеціалісти враховують найменші деталі, застосовують різні технології", - відзначили у Folk Ukraine.
Нагадаємо, головна ялинка зазнала пошкоджень при переїзді. Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.