Главную елку страны продолжают готовить к празднику

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 68298 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 45065 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106213 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107705 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125360 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105294 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107255 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113054 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117349 просмотра

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Главную елку страны продолжают готовить к празднику

Главную елку страны продолжают готовить к празднику

Киев  •  УНН

 • 16278 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Работники Folk Ukraine продолжают готовить к празднику главной елки, рабочие устанавливают дополнительные конструкции и ветви, передает УНН.

Сейчас специалисты прикреляют дополнительные ветви, чтобы главная елка была более пышной.

Кроме того, как сообщают в Folk Ukraine, на создание одного арт-объекта требуется в среднем несколько дней.

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"Специалисты учитывают малейшие детали, применяют различные технологии", - отметили в Folk Ukraine

Напомним, главная елка повреждены ь при переезде. Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.

Украинские Национальные Новости

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