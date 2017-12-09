Главную елку страны продолжают готовить к празднику

Сейчас специалисты прикреляют дополнительные ветви, чтобы главная елка была более пышной.

Кроме того, как сообщают в Folk Ukraine, на создание одного арт-объекта требуется в среднем несколько дней.

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"Специалисты учитывают малейшие детали, применяют различные технологии", - отметили в Folk Ukraine

Напомним, главная елка повреждены ь при переезде. Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.