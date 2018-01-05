Головну новорічну ялинку країни приберуть 15 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Головну ялинку України, яка стоїть на Софійській площі в Києві, демонтують 15 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на КО "Київзеленбуд".
“Стало відомо, що головну ялинку України, яка стоїть на Софійській площі в Києві демонтують 15 січня. Гілки з ялинки будуть передані КО „Київзеленбуд“ для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів та дерев задля захисту ґрунту від пересихання і перегріву”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що по завершенню свят, після 10 січня, у столиці відкриють спеціальні пункти збору ялинок, сосен та смерек. Зібрані хвойні будуть перероблені на тріску, яка буде використана для мульчування кущів та дерев.
Як повідомляв УНН, 19 грудня у Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни.