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Головну новорічну ялинку країни приберуть 15 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Головну ялинку України, яка стоїть на Софійській площі в Києві, демонтують 15 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на КО "Київзеленбуд".

Головну новорічну ялинку країни приберуть 15 січня

“Стало відомо, що головну ялинку України, яка стоїть на Софійській площі в Києві демонтують 15 січня. Гілки з ялинки будуть передані КО „Київзеленбуд“ для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів та дерев задля захисту ґрунту від пересихання і перегріву”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що по завершенню свят, після 10 січня, у столиці відкриють спеціальні пункти збору ялинок, сосен та смерек. Зібрані хвойні будуть перероблені на тріску, яка буде використана для мульчування кущів та дерев.

Як повідомляв УНН, 19 грудня у Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни.

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