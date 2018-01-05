Главную новогоднюю елку страны уберут 15 января

"Стало известно, что главную елку Украины, которая стоит на Софийской площади в Киеве демонтируют 15 января. Ветви с елки будут переданы КО "Киевзеленстрой" для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустов и деревьев для защиты почвы от пересыхания и перегрева", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по завершении праздников, после 10 января, в столице откроют специальные пункты сбора елок, сосен и елей. Собранные хвойные будут переработаны на треску, которая будет использована для мульчирования кустов и деревьев.

Как сообщал УНН, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.