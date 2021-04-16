Головнокомандувач ЗСУ Хомчак запевнив у готовності українських воїнів у разі загострення конфлікту з Росією

Деталі

Хомчак нагадав, що останнім часом спостерігається нарощування російських військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України. Він запевняє, що у такій ситуації потрібні: врівноваженість, виваженість у рішеннях та консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад навколо законодавчо визначених можливостей, спрямованих на захист Української держави.

За його словами, на цей час Генеральний штаб прогнозує всі можливі варіанти розвитку ситуації та визначає адекватні шляхи реагування.

Цитата

“Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника та моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів та територіальної оборони, а також інші заходи відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках. У зв’язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади та місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних та брехливих тверджень щодо ситуації в Україні” — йдетсья у зверненні Хомчака.

Він додав, що у ЗСУ прийняті всі рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів у визначений законодавством України спосіб у разі загострення оперативної обстановки довкола держави та закликав долучатись до Збройних Сил України, поповнювати оперативний резерв і підрозділи територіальної оборони.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону та анексованого Криму.

Що було раніше

У Парижі сьогодні, 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.



Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.