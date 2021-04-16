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Главнокомандующий ВСУ Хомчак заверил в готовности украинских воинов в случаи обострения конфликта с Россией

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заверил в готовности украинских воинов в случаи обострения конфликта с Россией

Киев  •  УНН

 • 16153 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к властям с просьбой не будоражить панические настроения в обществе относительно эскалации вооруженного конфликта с Россией и заверил, что разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Хомчака.

Детали

Хомчак напомнил, что в последнее время наблюдается наращивание российских войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины. Он уверяет, что в такой ситуации нужны: уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин вокруг законодательно определенных возможностей, направленных на защиту Украинского государства.

По его словам, в настоящее время Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

Цитата

“Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки. В рамках указанного, в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях. В связи с указанным, прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординирована деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине ”- йдетсья в обращении Хомчака.

Он добавил, что в ВСУ приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в определенный законодательством Украины способ в случае обострения оперативной обстановки вокруг государства и призвал приобщаться к Вооруженных Сил Украины, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрона призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.

Что было раньше

В Париже сегодня, 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался во время переговоров с Макрона и Меркель.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

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