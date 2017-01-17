Головного лікаря психлікарні викрили в хабарництві на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Хмельниччині на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито головного лікаря однієї з психіатричних лікарень області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, 17 січня 2017 року на одержанні хабара викрито головного лікаря однієї з психіатричних лікарень області.
Зазначений посадовець вимагав та отримав від одного із жителів міста Нетішина неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за поміщення особи на стаціонарне лікування до психіатричного медичного закладу.
За вказаним фактом місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Також, вирішується питання щодо затримання посадовця та повідомлення йому про підозру.