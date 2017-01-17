Главного врача психбольницы разоблачили на взяточничестве в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Хмельницкой области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен главный врач одной из психиатрических больниц области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Так, 17 января 2017 года на получении взятки разоблачен главный врач одной из психиатрических больниц области.
Задержанный требовал и получил от одного из жителей города Нетишин неправомерную выгоду в сумме 5 тысяч гривен за помещение лица на стационарное лечение в психиатрическое медицинское учреждение.
По данному факту местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о задержании врача и сообщения ему о подозрении.