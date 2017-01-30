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Головного ката “Ісламської держави” вбили в Іраку

Головного ката “Ісламської держави” вбили в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Іраку вбили головного ката терористичного угрупування “Ісламська держава”, який обезголовив понад сто осіб, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Бойовик, якого називали Абу Саяф, вважався одним із найжорстокіших учасників угруповання і часто був присутнім на пропагандистських відео ісламістів.

Крім того, він, імовірно, очолював терористичне угруповання в іракській провінції Найнава (адміністративний центр — Мосул — ред.).

Як зазначається з посиланням на місцеві ЗМІ, достовірної інформації про те, за яких обставин Абу Саяф був убитим, немає. Існує версія, що терориста зарізали представники невідомої радикального угруповання в Іраці.

Як повідомляв УНН, одного з ватажків “Ісламської держави” знищили в Іраку.

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