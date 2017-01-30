Главного палача "Исламского государства" убили в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Ираке убили главного палача террористической группировки "Исламское государство", который обезглавил более ста человек, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Боевик, которого называли Абу Сайяф, считался одним из самых жестоких участников группировки и часто присутствовал на пропагандистских видео исламистов.
Кроме того, он, вероятно, возглавлял террористическую группировку в иракской провинции Найнава (административный центр - Мосул - ред.).
Как отмечается со ссылкой на местные СМИ, достоверной информации о том, при каких обстоятельствах Абу Сайяф был убитым, нет. Существует версия, что террориста зарезали представители неизвестной радикальной группировки в Ираке.
Как сообщал УНН, одного из главарей "Исламского государства" уничтожили в Ираке.