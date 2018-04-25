Головного кандидата в монополісти лотерейного ринку підозрюють в організації азартних ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Дніпровське УП ГУНП в місті Києві розслідує кримінальне провадження проти оператора державних лотерей “УНЛ” (Українська національна лотерея) за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у районному відділенні столичної поліції.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження №12015000000000595, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.10.2015. За даними слідства, компанія “УНЛ” могла нанести значний збиток державі, бо, як вказують слідчі, організовувала нелегальні азартні ігри та ухилялась від сплати податків до бюджету.
З’ясувати точну суму збитку було доручено Державній фіскальній службі. Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд м.Києва півтора роки тому. Однак фіскали рішення суду досі не виконали.
У прокуратурі не змогли пояснити причину невиконання судового рішення, зазначивши лише, що відповідне кримінальне провадження розслідує Дніпровське УП ГУ НП в м.Києві.
Оскільки остання ухвала суду у цьому провадженні датована 2016 роком, редакція УНН звернулась до Дніпровського УН ГУНП в місті Києві з проханням надати інформацію щодо результатів трирічного розслідування кримінального провадження.
"На даний час у кримінальному провадженні №12015000000000595 проводяться необхідні слідчі дії та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, об'єктивне та неупереджене досудове розслідування", - розповіли в Дніпровському УП ГУНП так і не пояснивши, чому у вказаному провадженні досі не здійснена перевірка "УНЛ", який номінується міністерством фінансів України на монополіста лотерейного ринку.