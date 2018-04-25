Головного кандидата в монополісти лотерейного ринку підозрюють в організації азартних ігор

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Дніпровське УП ГУНП в місті Києві розслідує кримінальне провадження проти оператора державних лотерей “УНЛ” (Українська національна лотерея) за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у районному відділенні столичної поліції.