Главного кандидата в монополисты лотерейного рынка подозревают в организации азартных игр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Днепровское УП ГУНП в Киеве расследует уголовное производство против оператора государственных лотерей “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в районном отделении столичной полиции.
Речь идет об уголовном производстве №12015000000000595, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований 28.10.2015. По данным следствия, компания "УНЛ" могла нанести значительный ущерб государству, поскольку как указывают следователи, организовывала нелегальные азартные игры и уклонялась от уплаты налогов в бюджет.
Выяснить точную сумму ущерба было поручено Государственной фискальной службе. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева полтора года назад. Однако фискалы решение суда до сих пор не выполнили.
В прокуратуре не смогли объяснить причину невыполнения судебного решения, отметив лишь, что соответствующее уголовное производство расследует Днепровское УП ГУНП в Киеве.
Поскольку последнее постановление суда в этом производстве датировано 2016 годом, редакция УНН обратилась в Днепровский УП ГУНП в городе Киеве с просьбой предоставить информацию о результатах трехлетнего расследования уголовного производства.
"В настоящее время в уголовном производстве №12015000000000595 проводятся необходимые следственные действия и процессуальные действия, направленные на всестороннее, объективное и беспристрастное досудебное расследование", - рассказали в Днепровском УП ГУНП, так и не объяснив, почему в указанном производстве до сих пор не осуществлена проверка "УНЛ", который номинируется министерством финансов Украины на монополиста лотерейного рынка.