Главного кандидата в монополисты лотерейного рынка подозревают в организации азартных игр

Речь идет об уголовном производстве №12015000000000595, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований 28.10.2015. По данным следствия, компания "УНЛ" могла нанести значительный ущерб государству, поскольку как указывают следователи, организовывала нелегальные азартные игры и уклонялась от уплаты налогов в бюджет.

Выяснить точную сумму ущерба было поручено Государственной фискальной службе. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева полтора года назад. Однако фискалы решение суда до сих пор не выполнили.

В прокуратуре не смогли объяснить причину невыполнения судебного решения, отметив лишь, что соответствующее уголовное производство расследует Днепровское УП ГУНП в Киеве.

Поскольку последнее постановление суда в этом производстве датировано 2016 годом, редакция УНН обратилась в Днепровский УП ГУНП в городе Киеве с просьбой предоставить информацию о результатах трехлетнего расследования уголовного производства.

"В настоящее время в уголовном производстве №12015000000000595 проводятся необходимые следственные действия и процессуальные действия, направленные на всестороннее, объективное и беспристрастное досудебное расследование", - рассказали в Днепровском УП ГУНП, так и не объяснив, почему в указанном производстве до сих пор не осуществлена ​​проверка "УНЛ", который номинируется министерством финансов Украины на монополиста лотерейного рынка.