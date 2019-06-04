Головний військовий прокурор сьогодні проведе нараду через відео про анексію Буковини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Нарада за ініціативою Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса відбудеться сьогодні, повідомляє УНН.
Нарада розпочнеться об 11 годині. На ній будуть присутні представники МЗС, Генштабу, ГУР МОУ та СБУ.
Нагадаємо, 30 травня у мережі з’явилося провокативне відео, на якому Румунія захоплює частину Чернівецької та Одеської областей, після того, як Росія починає повномасштабну агресію проти України.
Головний військовий прокурор відреагував на відео та пообіцяв внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за посягання на територіальну цілісність української держави.