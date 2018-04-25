Головний тренер ФК "Верес" пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На тренерському містку ФК "Верес" відбулися зміни. Цю посаду залишив Юрій Свірков, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Рішення подати у відставку було прийнято Юрієм Свірковим з огляду на погіршення стану здоров’я.
Наразі керівництво клубу вирішує питання, хто виконуватиме обов'язки головного тренера до моменту призначення нового наставника "червоно-чорних".
Зауважимо, що під керівництвом Свіркова у чемпіонаті УПЛ "Верес" зіграв 9 матчів, в яких здобув дві перемоги та ще раз зіграв унічию.
Додамо також, "Верес" з 33 очками посідає 6-у позицію турнірної таблиці УПЛ.
Нагадаємо, "Верес" програв 4:1 "Динамо" у завершальному матчі 28-го туру УПЛ.