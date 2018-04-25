Главный тренер ФК "Верес" ушел в отставку

Решение подать в отставку было принято Юрием Свирковым в связи с ухудшением состояния здоровья.

Сейчас руководство клуба решает вопрос, кто будет исполнять обязанности главного тренера до момента назначения нового наставника "красно-черных".

Заметим, что под руководством Свиркова в чемпионате УПЛ "Верес" сыграл 9 матчей, в которых одержал две победы и еще раз сыграл вничью.

Добавим также, "Верес" с 33 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, "Верес" проиграл 4:1 "Динамо" в заключительном матче 28-го тура УПЛ.