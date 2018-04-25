Главный тренер ФК "Верес" ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В тренерском штабе ФК "Верес" произошли изменения. Этот пост оставил Юрий Свирков, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Решение подать в отставку было принято Юрием Свирковым в связи с ухудшением состояния здоровья.
Сейчас руководство клуба решает вопрос, кто будет исполнять обязанности главного тренера до момента назначения нового наставника "красно-черных".
Заметим, что под руководством Свиркова в чемпионате УПЛ "Верес" сыграл 9 матчей, в которых одержал две победы и еще раз сыграл вничью.
Добавим также, "Верес" с 33 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы УПЛ.
Напомним, "Верес" проиграл 4:1 "Динамо" в заключительном матче 28-го тура УПЛ.