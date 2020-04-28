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Головний санітарний лікар України затвердив умови для відкриття ринків

Головний санітарний лікар України затвердив умови для відкриття ринків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підписав постанову, якою передбачається відкриття продовольчих ринків за виконання певних умов в умовах карантину через коронавірус. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Підписав сьогодні (27 квітня – ред.) постанову Головного державного санітарного лікаря України щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках”, - написав Ляшко.

За його словами, вона набере чинності в середу, 29 квітня.

“В той же день, відповідно до доручення Прем‘єр-міністра, планується прийняття постанови, якою всім агропродовольчим ринкам, що відповідають цим вимогам, буде надано дозвіл працювати”, - додав Ляшко.

Також він зазначив, що буде здійснюватися щоденний контроль Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Щодня буде надаватися дозвіл на роботу наступного дня. Якщо ринок порушить правила – наступного разу він зможе відкритись та здійснювати свою діяльність тільки через тиждень”, - додав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розгляне відновлення роботи продовольчих ринків вже в цю середу, 29 квітня, і якщо на ринках будуть дотримуватись всіх правил безпеки – вони можуть запрацювати вже цієї п’ятниці.

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