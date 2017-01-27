Головний радник Д.Трампа назвав ЗМІ "опозиційною партією" і попросив їх мовчати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Головний стратегічний радник адміністрації президента США Дональда Трампа Стівен Беннон назвав провідні ЗМІ США “опозиційною партією” і закликав їх мовчати, передає УНН з посиланням на ВВС.
Під час інтерв’ю газеті New York Times С.Беннон сказав, що засоби масової інформації зганьбилися через власну нездатність передбачити перемогу Д.Трампа на виборах, підтримуючи під час передвиборної кампанії Хілларі Клінтон.
“Засоби масової інформації повинні відчувати сором і приниження, мовчати і просто слухати”, — сказав головний стратег Д.Трампа.
“Засоби масової інформації у нас — це опозиційна партія. Не Демократична партія. Вони не розуміють цю країну. І вони досі не зрозуміли, чому Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів”, — додав С.Беннон.