Главный советник Д.Трампа назвал СМИ "оппозиционной партией" и попросил их молчать

Во время интервью газете New York Times С.Бэннон сказал, что средства массовой информации опозорились через собственную неспособность предсказать победу Д.Трампа на выборах, поддерживая во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

"Средства массовой информации должны чувствовать стыд и унижение, молчать и просто слушать", - сказал главный стратег Д.Трампа.

"Средства массовой информации у нас - это оппозиционная партия. Не Демократическая партия. Они не понимают эту страну. И они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов", - добавил С.Бэннон.