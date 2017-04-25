Головний рабин України обурився спектаклем "Голокост Кабаре"

"Ось цей жах (не знаходжу слова як це назвати) повісили в центрі Києва вчора, в день пам'яті жертв Голокосту, в місті, де знаходиться Бабин Яр, навпроти центральної синагоги! І продаються квитки на п'ятничну виставу. Кому потрібна ця провокація, я не знаю, але заявляю, що ми, єврейська громада, зробимо все, щоб прибрати цю провокацію негайно!" - написав головний рабин.

На фото видно назву вистави на фасаді будівлі, а на задньому плані - головну синагогу столиці.

Відзначимо, що "Холокост Кабаре" - сатирична п'єса канадця Джона Гарфінкеля, присвячена життю Івана (Джона) Дем'янюка, колишнього охоронця нацистського концтабору.

"Дем'янюк став символом, символом спроби знайти винних в кошмарах Другої світової війни. Нацисти вмирають, ті, хто вижив, вмирають. І це, можливо, останній такий суд. Це спроба Німеччини виправити помилки, які вона допустила в минулому", - вважає автор п'єси Джонатан Гарфінкель.

Нагадаємо, 24 квітня в світі згадували жертв Голокосту. День катастрофи і героїзму, приурочений до річниці повстання євреїв у Варшавському гетто, яке відбулося в квітні 1943 року в окупованій нацистами Польщі.