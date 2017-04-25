Главный раввин Украины возмутился спектаклем “Холокост Кабаре”

“Вот эту жуть (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем всё, чтобы убрать эту провокацию немедленно!” — написал главный раввин.

На фото видно название спектакля на фасаде здания, а на заднем плане — главную синагогу столицы.

Отметим, что “Холокост Кабаре” — сатирическая пьеса канадца Джона Гарфинкеля, посвященная жизни Ивана (Джона) Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря.

“Демьянюк стал символом, символом попытки найти виновных в кошмарах Второй мировой войны. Нацисты умирают, те, кто выжил, умирают. И это, возможно, последний такой суд. Это попытка Германии исправить ошибки, которые она допустила в прошлом”, — считает автор пьесы Джонатан Гарфинкель.

Напомним, 24 апреля в мире вспоминали жертв Холокоста. День катастрофы и героизма приурочен к годовщине восстания евреев в Варшавском гетто, которое произошло в апреле 1943 года в оккупированной нацистами Польше.