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Головний рабин москви остаточно покинув росію

Головний рабин москви остаточно покинув росію

Київ • УНН

 • 268199 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт відмовився підтримувати війну проти України та вирішив остаточно покинути рф. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Азман в Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Він відмовився підтримати війну проти України, і вчора був офіційно звільнений з усіх посад, які він обіймав близько 30 років - у тому числі головного рабина москви, голови рабинського суду і т.д. Поважаю гідне рішення рабина Пінхаса Гольдшміта і бажаю йому великих успіхів у подальшому житті», - написав він.

Доповнення

На початку червня головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт був змушений виїхати з росії через відмову підтримати так звану «спецоперацію» в Україні. Чоловік разом з жінкою Дарою поїхав до Угорщини, вони допомагали українським біженцям, а потім вирушили до Ізраїлю.

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