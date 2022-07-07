Головний рабин москви остаточно покинув росію

Цитата

«Він відмовився підтримати війну проти України, і вчора був офіційно звільнений з усіх посад, які він обіймав близько 30 років - у тому числі головного рабина москви, голови рабинського суду і т.д. Поважаю гідне рішення рабина Пінхаса Гольдшміта і бажаю йому великих успіхів у подальшому житті», - написав він.

Доповнення

На початку червня головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт був змушений виїхати з росії через відмову підтримати так звану «спецоперацію» в Україні. Чоловік разом з жінкою Дарою поїхав до Угорщини, вони допомагали українським біженцям, а потім вирушили до Ізраїлю.