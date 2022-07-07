Главный раввин москвы окончательно покинул россию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт отказался поддерживать войну против Украины и решил окончательно покинуть рф. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Азман в Facebook, информирует УНН.
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«Он отказался поддержать войну против Украины, и вчера был официально уволен со всех должностей, которые он занимал около 30 лет – в том числе главного раввина москвы, председателя раввинского суда и т.д. Уважаю достойное решение раввина Пинхаса Гольдшмита и желаю ему больших успехов в дальнейшей жизни», – написал он.
Дополнение
В начале июня главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт был вынужден уехать из россии из-за отказа поддержать так называемую «спецоперацию» в Украине. Мужчина вместе с женой Дарой уехал в Венгрию, они помогали украинским беженцам, а затем отправились в Израиль.