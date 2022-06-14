Головний прапор України приспустять для заміни полотна – КМДА

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"14 червня полотно головного прапора замінять на нове, оскільки попереднє зазнало пошкоджень. За прогнозом синоптиків, сила вітру протягом доби сягатиме 50 км/год. Тому прапор знову замайорить над столицею 15 червня", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Споруда флагштока в Києві є найбільшою в Україні, його висота сягає майже 90 метрів, а вага – 32 тонни.

Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо

У Києві до середини осені планують завершити реконструкцію житлових будинків, які було пошкоджено внаслідок обстрілів російських військ.