Головний прапор України приспустять для заміни полотна – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Головний державний прапор України приспустять для заміни полотна і через вітер не підніматимуть до завтра. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
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"14 червня полотно головного прапора замінять на нове, оскільки попереднє зазнало пошкоджень. За прогнозом синоптиків, сила вітру протягом доби сягатиме 50 км/год. Тому прапор знову замайорить над столицею 15 червня", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Споруда флагштока в Києві є найбільшою в Україні, його висота сягає майже 90 метрів, а вага – 32 тонни.
Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
Нагадаємо
У Києві до середини осені планують завершити реконструкцію житлових будинків, які було пошкоджено внаслідок обстрілів російських військ.