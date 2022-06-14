Главный флаг Украины опустят для замены полотна – КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Главный государственный флаг Украины опустят для замены полотна и из-за ветра не будут поднимать до завтра. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Цитата
"14 июня полотно главного флага заменят на новое, поскольку предыдущее получило повреждения. По прогнозу синоптиков, сила ветра в течение суток будет достигать 50 км/ч. Поэтому флаг будет снова развеваться над столицей 15 июня", – говорится в сообщении.
Добавим
Сооружение флагштока в Киеве является самым большим в Украине, его высота достигает почти 90 метров, а вес – 32 тонны.
Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
Напомним
В Киеве к середине осени планируют завершить реконструкцию жилых домов, которые были повреждены в результате обстрелов российских войск.