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Головна новорічна ялинка за день доїхала лише до Львова

Головна новорічна ялинка за день доїхала лише до Львова

Київ • УНН

 • 11156 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Головна новорічна ялинка, яку сьогодні вранці відправили з Івано-Франківської області до Києва, наразі прибула до Львова. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook, передає УНН.

"Головний символ Нового Року вже проїжджає Львів! Долаючи засніжені дороги, кілометр за кілометром наша ялинка наближається до Києва", - йдеться у повідомленні.

Організатори святкувань запевнили, що про ялинку під час транспортування дбають, і "жодна гілочка з неї ще не впала".

"Сподіваємося, що вже завтра вранці наша красуня буде в Києві, та ми почнемо її встановлювати!" - зазначили у Folk Ukraine.

Як повідомляв УНН, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через сніпопад на Заході України її перевезення було відкладено.

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