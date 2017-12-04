Главная новогодняя елка за день доехала только до Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Главная новогодняя елка, которую сегодня утром отправили из Ивано-Франковской области в Киев, прибыла во Львов. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine в Facebook, передает УНН.
"Главный символ Нового uода уже проезжает Львов! Преодолевая заснеженные дороги, километр за километром наша елка приближается к Киеву", - говорится в сообщении.
Организаторы празднования заверили, что о елке во время транспортировки заботятся, и "ни одна веточка с ней еще не упала".
"Надеемся, что уже завтра утром наша красавица будет в Киеве, и мы начнем ее устанавливать!" - отметили в Folk Ukraine.
Как сообщал УНН, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев.
Напомним, елку должны были доставить в Киев еще в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозку было отложено.