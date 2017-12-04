Головна новорічна ялинка вирушила з Івано-Франківської області до Києва
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні головна новорічна ялинка України вирушила з Івано-Франківської області до Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили в Богородчанському спеціалізованому агролісгоспі.
За словами представника підприємства, вчора через складні погодні умови відправити новорічну красуню в столицю не вдалося.
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До того ж, після того як в суботу дерево везли з лісу в Богородчани, хвойні гілки ледь не зірвали електричні дроти. У зв’язку з чим, дерево довелося додатково упаковувати.
Сьогодні о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва, і в даний момент знаходиться за межами Прикарпаття.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області зрубали головну ялинку країни. Середмістя столиці прикрашатиме біла ялиця заввишки понад 28 метрів. Її вік — майже 100 років.