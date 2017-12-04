Главная новогодняя елка отправилась из Ивано-Франковской области в Киев
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня главная новогодняя елка Украины отправилась из Ивано-Франковской области в Киев. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Богородчанском специализированном агролесхозе.
По словам представителя предприятия, вчера из-за сложных погодных условий отправить новогоднюю красавицу в столицу не удалось.
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К тому же, после того как в субботу дерево везли из леса в Богородчаны, хвойные ветви едва не сорвали электрические провода. В связи с чем, дерево пришлось дополнительно упаковывать.
Сегодня в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев, и в данный момент находится за пределами Прикарпатья.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области срубили главную елку страны. Центр города столицы украсит белая пихта высотой более 28 метров. Ее возраст — около 100 лет.