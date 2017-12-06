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Головна новорічна ялинка прибула до Києва

Головна новорічна ялинка прибула до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головна новорічна ялинка України прибула до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє проект Folk Ukraine, передає УНН.

"Поки ви літаєте у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва.  Це була довга, зворушлива та сповнена магії подорож. Дякуємо всім, хто супроводжував новорічне дерево до столиці та піклувався про його безпеку. Зовсім скоро ялинка засяє вогнями та ми поринемо у новорічну казку," - йдеться в повідомленні

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нью-Йорку встановили головну різдвяну ялинку

Як повідомляв раніше УНН, через велику кількість заторів вантажівці з головною новорічною ялинкою дозволять в'їхати в Київ не раніше 23:59.

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