Головна новорічна ялинка прибула до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головна новорічна ялинка України прибула до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє проект Folk Ukraine, передає УНН.
"Поки ви літаєте у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва. Це була довга, зворушлива та сповнена магії подорож. Дякуємо всім, хто супроводжував новорічне дерево до столиці та піклувався про його безпеку. Зовсім скоро ялинка засяє вогнями та ми поринемо у новорічну казку," - йдеться в повідомленні
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Як повідомляв раніше УНН, через велику кількість заторів вантажівці з головною новорічною ялинкою дозволять в'їхати в Київ не раніше 23:59.