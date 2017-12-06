Главная новогодняя елка прибыла в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главная новогодняя елка Украины прибыла в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщает проект Folk Ukraine, передает УНН.
"Пока вы летаете во сне, наша зеленая красавица уже прибыла в Киев. Это была длинная, трогательная и полна магии путешествие. Спасибо всем, кто сопровождал новогоднее дерево в столицу и заботился о его безопасности. Совсем скоро елка засияет огнями и мы погрузимся в новогоднюю сказку ", - говорится в сообщении
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Как сообщал ранее УНН, из-за большого количества пробок грузовике с главной новогодней елкой позволят въехать в Киев не раньше 23:59.