Главная новогодняя елка прибыла в Киев

"Пока вы летаете во сне, наша зеленая красавица уже прибыла в Киев. Это была длинная, трогательная и полна магии путешествие. Спасибо всем, кто сопровождал новогоднее дерево в столицу и заботился о его безопасности. Совсем скоро елка засияет огнями и мы погрузимся в новогоднюю сказку ", - говорится в сообщении

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Как сообщал ранее УНН, из-за большого количества пробок грузовике с главной новогодней елкой позволят въехать в Киев не раньше 23:59.