Головна дзеркальна дата століття – астролог пояснила, чим особливий сьогоднішній день

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"22.02.2022 є найголовнішою дзеркальною датою цього століття з погляду нумерології. Цей день припадає на вівторок – другий день тижня, а також на 22-й місячний день. Це день правління двійки. Число "2" в астрології пов'язане з Місяцем, а Місяць — це наш емоційний стан, а також зв'язок із родом та матір'ю природою. Це знакова подія, де минуле поєднається з майбутнім", — пояснила астролог.

Вона вважає, що цей день можна використовувати для поліпшення своєї долі.

"22.02.2022 читається в обидві сторони однаково. Іншими словами – це дзеркало цього року, найважливіша дата протягом цього століття. Безумовно, цей день пов’язаний з важливими подіями у долях кожного з нас і буде наповнений великими енергіями. Нам потрібно бути вкрай уважними до своїх емоцій та бажань, тому що можна змінити своє життя на краще, або навпаки, серйозно нашкодити собі", — вважає астролог.

Ксенія пояснює, що для якісної роботи над собою потрібно поглянути на себе з боку – нібито у дзеркало.

"Оцініть своє життя. Обов'язково випишіть ті якості свого характеру, які заважають вам розвиватися, а також ті ситуації, які вам хотілося б виправити. Згадайте усі ваші образи, недомовленості. Не полінуйтеся попрацювати над цим, усвідомити, що потрібно позбутися всього цього вантажу. А потім уявіть себе таким, яким би ви хотіли себе бачити, з тими якостями та внутрішнім станом. Закріпіть це у вашій свідомості", – розповіла астролог. Вона уточнила, що реалізовувати цю практику можна як через медитацію, так і просто на аркуші паперу.

"І обов'язково у цій практиці уявіть себе у прекрасному світі, наповненому щастям, любов'ю, добробутом та світом", - резюмувала астролог.