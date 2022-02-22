Головна дзеркальна дата століття – астролог пояснила, чим особливий сьогоднішній день

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 21843 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 50631 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 53728 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 85046 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 146669 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 165011 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 211908 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199802 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186934 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157810 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 72237 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 75302 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 72989 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 53529 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 77584 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 77584 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 53529 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 231434 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 355747 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 612734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 74295 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 113751 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 140077 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 161741 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 174558 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Головна дзеркальна дата століття – астролог пояснила, чим особливий сьогоднішній день

Головна дзеркальна дата століття – астролог пояснила, чим особливий сьогоднішній день

Київ • УНН

 • 483547 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. 22 лютого 2022 року є головною дзеркальною датою цього століття. Про те, чим цей день такий особливий, у коментарі УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цитата

"22.02.2022 є найголовнішою дзеркальною датою цього століття з погляду нумерології. Цей день припадає на вівторок – другий день тижня, а також на 22-й місячний день. Це день правління двійки. Число "2" в астрології пов'язане з Місяцем, а Місяць — це наш емоційний стан, а також зв'язок із родом та матір'ю природою. Це знакова подія, де минуле поєднається з майбутнім", — пояснила астролог.

Вона вважає, що цей день можна використовувати для поліпшення своєї долі.

"22.02.2022 читається в обидві сторони однаково. Іншими словами – це дзеркало цього року, найважливіша дата протягом цього століття. Безумовно, цей день пов’язаний з важливими подіями у долях кожного з нас і буде наповнений великими енергіями. Нам потрібно бути вкрай уважними до своїх емоцій та бажань, тому що можна змінити своє життя на краще, або навпаки, серйозно нашкодити собі", — вважає астролог.

Ксенія пояснює, що для якісної роботи над собою потрібно поглянути на себе з боку – нібито у дзеркало.

"Оцініть своє життя. Обов'язково випишіть ті якості свого характеру, які заважають вам розвиватися, а також ті ситуації, які вам хотілося б виправити. Згадайте усі ваші образи, недомовленості. Не полінуйтеся попрацювати над цим, усвідомити, що потрібно позбутися всього цього вантажу. А потім уявіть себе таким, яким би ви хотіли себе бачити, з тими якостями та внутрішнім станом. Закріпіть це у вашій свідомості", – розповіла астролог. Вона уточнила, що реалізовувати цю практику можна як через медитацію, так і просто на аркуші паперу.

"І обов'язково у цій практиці уявіть себе у прекрасному світі, наповненому щастям, любов'ю, добробутом та світом", - резюмувала астролог.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07