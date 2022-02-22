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Главная зеркальная дата столетия – астролог объяснила, чем особенный сегодняшний день

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. 22 февраля 2022 года является главной зеркальной датой этого века. О том, чем этот день такой особенный, в комментарии УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Цитата

"22.02.2022 является самой главной зеркальной датой этого века с точки зрения нумерологии. Этот день выпадает на вторник – второй день недели, а также на 22-й лунный день. Это день правления двойки. Число "2" в астрологии связано с Луной, а Луна — это наше эмоциональное состояние, также связь с родом и матерью природой. Это знаковое событие, где прошлое соединиться с будущим", — пояснила астролог.

Она считает, что этот день можно использовать для улучшения своей судьбы.

"22.02.2022 читается в обе стороны одинаково. Иными словами – это зеркало этого года, самая важная дата в течении этого столетия. Безусловно, этот день связан с важными событиями в судьбах каждого из нас и будет наполнен большими энергиями. Нам нужно быть крайне внимательными к своим эмоциям и желаниям, потому что можно изменить свою жизнь к лучшему, или наоборот, серьезно навредить себе", — считает астролог.

Ксения объясняет, что для качественной работы над собой необходимо взглянуть на себя со стороны – как бы в зеркало.

"Оцените свою жизнь. Обязательно выпишите те качества своего характера, которые мешают вам развиваться, а также те ситуации, которые вам хотелось бы исправить. Вспомните все ваши обиды, недосказанности. Не поленитесь поработать над этим, осознать, что необходимо избавиться от всего этого груза. А потом представьте себя таким, каким бы вы хотели себя видеть, с теми качествами и внутренним состоянием. Закрепите это в вашем сознании", - рассказала астролог. Она уточнила, что реализовывать эту практику можно как через медитацию, так и просто на листе бумаги.

"И обязательно в этой практике представьте себя в прекрасном мире, наполненном счастьем, любовью, благополучием и миром", - резюмировала астролог.

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