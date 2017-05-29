Голові Згурівської райдержадміністрації висунуто підозру у зловживання владою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Голові Згурівської районної державної адміністрації Валерію Мозговому висунуто підозру у зловживання владою. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Сьогодні прокурором Київської області Дмитром Чібісовим висунуто підозру 51-річному голові Згурівської районної державної адміністрації у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України,” — написала Л.Сарган.
Прес-секретар Генпрокурора зазначила, що досудовим розслідуванням установлено, що у квітні 2016 року між Згурівською РДА та фермерським господарством було незаконно укладено договори оренди землі площею 50 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у який внесено недостовірні відомості.
Вона повідомила, що держслужбовець знав, що вказані землі перебувають у власності членів колективного сільськогосподарського підприємства.
“Таким чином, зловмисник, зловживаючи наданою йому владою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фермерського господарства, використовуючи службову владу всупереч інтересам служби, уклавши вищевказані договори оренди землі, фактично позбавив членів колективного сільськогосподарського підприємства права володіння належним їм майном на загальну суму майже 293 тисячі гривень,” — додала Л.Сарган.
Також вона повідомила, що у справі триває досудове розслідування.
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