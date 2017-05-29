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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председателю Згуровской райгосадминистрации предъявлено подозрение в злоупотреблении властью

Киев • УНН

 • 11666 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Председателю Згуровской районной государственной администрации Валерий Мозговому выдвинуто подозрение в злоупотреблении властью. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

Председателю Згуровской райгосадминистрации предъявлено подозрение в злоупотреблении властью

"Сегодня прокурором Киевской области Дмитрием Чибисов выдвинуто подозрение 51-летнему главе Згуровской районной государственной администрации в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины ", - написала Л.Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что досудебным расследованием установлено, что в апреле 2016 между Згуровский РГА и фермерским хозяйством было незаконно заключены договоры аренды земли площадью 50 га для ведения товарного сельскохозяйственного производства, в который внесены недостоверные сведения.

Она сообщила, что госслужащий знал, что указанные земли находятся в собственности членов коллективного сельскохозяйственного предприятия.

"Таким образом, злоумышленник, злоупотребляя предоставленной ему властью, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для фермерского хозяйства, используя служебную власть вопреки интересам службы, заключив вышеуказанные договоры аренды земли, фактически лишил членов коллективного сельскохозяйственного предприятия права владения принадлежащим им имуществом на общую сумму почти 293000 гривен ", - добавила Л.Сарган.

Также она сообщила, что по делу продолжается досудебное расследование.

Напомним, в ВР предлагают принять законопроект о запрете выпускать под залог чиновников.

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