Голови МЗС України та Грузії засудили агресивну політику РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Грузії Міхеіл Джанелідзе під час зустрічі у Варшаві заявили, що засуджують агресивну політику Російської Федерації, яка грубо порушує міжнародне право і створює загрози міжнародній безпеці, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
“Міністри рішуче засудили агресивну політику Російської Федерації, яка грубо порушує міжнародне право і створює загрози міжнародній безпеці. Сторони підтвердили відданість політиці підтримки суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у ході зустрічі, П.Клімкін і М.Джанелідзе звірили позиції щодо подальшого розвитку проекту ЄС “Східне Партнерство”, а також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.
Нагадаємо, Грузія не визнає "вибори" і "референдум" в Південній Осетії.
Як повідомляв УНН, А.Парубій закликав ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо російської агресії проти України і Грузії.