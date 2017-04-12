Главы МИД Украины и Грузии осудили агрессивную политику РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе во время встречи в Варшаве заявили, что осуждают агрессивную политику Российской Федерации, грубо нарушает международное право и создает угрозу международной безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министры решительно осудили агрессивную политику Российской Федерации, которая грубо нарушает международное право и создает угрозу международной безопасности. Стороны подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи, П.Климкин и М.Джанелидзе сверили позиции по дальнейшему развитию проекта ЕС "Восточное партнерство", а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Напомним, Грузия не признает "выборы" и "референдум" в Южной Осетии.
Как сообщал УНН, Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии.