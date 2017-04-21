Голови МЗС України та Грузії обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції країн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін та голова МЗС Грузії Михаіл Джанелідзе під час зустрічі обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України і Грузії та їхні відносини з ЄС і НАТО. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook МЗС України, передає УНН.
Крім того, глави зовнішньополітичних відомств підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому розвитку торговельно-економічного співробітництва та участі у реалізації масштабних міжнародних транспортних та енергетичних проектів на шляху Європа-Кавказ-Азія,у тому числі розбудові “Нового Шовкового шляху”.
Також, за результатами переговорів Міністри підписали Спільну заяву, Робочий план консультацій між МЗС обох держав та провели спільну прес-конференцію.
Як повідомляв УНН, сьогодні П.Клімкін перебуває з візитом у Грузії.