Голови МЗС України та Грузії обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції країн

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому розвитку торговельно-економічного співробітництва та участі у реалізації масштабних міжнародних транспортних та енергетичних проектів на шляху Європа-Кавказ-Азія,у тому числі розбудові “Нового Шовкового шляху”.

Також, за результатами переговорів Міністри підписали Спільну заяву, Робочий план консультацій між МЗС обох держав та провели спільну прес-конференцію.

Як повідомляв УНН, сьогодні П.Клімкін перебуває з візитом у Грузії.