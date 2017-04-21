Главы МИД Украины и Грузии обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции стран
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе во время встречи обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии и их отношения с ЕС и НАТО. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook МИД Украины, передает УНН.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и участия в реализации масштабных международных транспортных и энергетических проектов на пути Европа-Кавказ-Азия, в том числе развитию “Нового Шелкового пути”.
Также, по результатам переговоров Министры подписали Совместное заявление, Рабочий план консультаций между МИД двух государств и провели совместную пресс-конференцию.
Как сообщал УНН, сегодня П.Климкин находится с визитом в Грузии.