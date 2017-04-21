Главы МИД Украины и Грузии обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции стран

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и участия в реализации масштабных международных транспортных и энергетических проектов на пути Европа-Кавказ-Азия, в том числе развитию “Нового Шелкового пути”.

Также, по результатам переговоров Министры подписали Совместное заявление, Рабочий план консультаций между МИД двух государств и провели совместную пресс-конференцию.

Как сообщал УНН, сегодня П.Климкин находится с визитом в Грузии.