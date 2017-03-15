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Голови МЗС України і Польщі обговорили питання російської агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністри закордонних справ України та Польщі, Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський, під час зустрічі у Варшаві, обговорили питання енергетичної співпраці, євроінтеграції та російської агресії. Про це повідомили у прес-службі МЗС України, передає УНН.

“Питання безпеки, енергетичної співпраці,євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України, регіональної взаємодії в умовах сучасних викликів та загроз, пов’язаних з триваючою російською агресією, були серед ключових питань порядку денного переговорів глав МЗС”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що міністри засудили нещодавні акти вандалізму проти місць пам’яті у Польщі та в Україні.

Наголошується, що польська сторона, у свою чергу, запевнила у готовності й надалі докладати зусиль для зміцнення солідарної позиції усього демократичного світу на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також сприяти у проведенні внутрішніх реформ у нашій державі.

Нагадаємо, сьогодні, Міністр закордонних справ Павло Клімкін під час робочого візиту до Польщі повідомив, що Україна та Польща буде спільно протистояти провокаціям Росії з руйнуванням місць пам’яті.

Українські Національні Новини

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