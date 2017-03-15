Главы МИД Украины и Польши обсудили вопросы российской агрессии

"Вопросы безопасности, энергетического сотрудничества, евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины, регионального взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз, связанных с продолжающейся российской агрессией, были среди ключевых вопросов повестки дня переговоров глав МИД", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры осудили недавние акты вандализма против мест памяти в Польше и в Украине.

Отмечается, что польская сторона, в свою очередь, заверила в готовности и в дальнейшем прилагать усилия для укрепления солидарной позиции всего демократического мира в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также содействия в проведении внутренних реформ в нашем государстве.

Напомним, сегодня, Министр иностранных дел Павел Климкин во время рабочего визита в Польшу сообщил, что Украина и Польша будет совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти.