Главы МИД Украины и Польши обсудили вопросы российской агрессии

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43585 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105486 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120901 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131314 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125554 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117850 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106548 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107574 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Главы МИД Украины и Польши обсудили вопросы российской агрессии

Главы МИД Украины и Польши обсудили вопросы российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 12844 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министры иностранных дел Украины и Польши, Павел Климкин и Витольд Ващиковский, во время встречи в Варшаве, обсудили вопросы энергетического сотрудничества, евроинтеграции и российской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает УНН.

"Вопросы безопасности, энергетического сотрудничества, евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины, регионального взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз, связанных с продолжающейся российской агрессией, были среди ключевых вопросов повестки дня переговоров глав МИД", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры осудили недавние акты вандализма против мест памяти в Польше и в Украине.

Отмечается, что польская сторона, в свою очередь, заверила в готовности и в дальнейшем прилагать усилия для укрепления солидарной позиции всего демократического мира в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также содействия в проведении внутренних реформ в нашем государстве.

Напомним, сегодня, Министр иностранных дел Павел Климкин во время рабочего визита в Польшу сообщил, что Украина и Польша будет совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти.

Украинские Национальные Новости

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