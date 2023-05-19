Голова Єврокомісії виступила проти мирних переговорів, які прирівнюють агресора до жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Будь-які мирні переговори щодо війни росії проти України, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на сесії саміту G7, присвяченій Україні, пише УНН.
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"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Українці найбільше хочуть миру – але, звичайно, справедливого. Мирні переговори, які зрівнюють агресора та жертву, мають бути відкинуті. Ми повинні підтримати зусилля президента Зеленського щодо мобілізації підтримки його Формули миру", - сказала фон дер Ляєн.
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З її слів, наразі необхідно співставити українській рішучості "нашу власну витримку та стійкість". "Нам потрібно зараз дати Україні інструменти для успішного захисту та відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. Ми маємо надати Україні необхідну військову та фінансову підтримку. І ми повинні робити це стільки, скільки потрібно", - наголосила голова Єврокомісії.
Вона нагадала, що Європейська комісія нещодавно запропонувала рішення щодо виробництва боєприпасів. "Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва вкрай необхідних артилерійських снарядів. І ми надамо більшу фінансову підтримку для додаткового виробництва для України", - сказала фон дер Ляєн.
"І ми повинні продовжувати надавати їм економічну та фінансову підтримку. Координаційна платформа G7, яку ми спільно створили на початку цього року, допомогла закрити бюджетний дефіцит України на 2023 рік. Але нам також потрібно разом домовитися про стабільну фінансову підтримку після 2023 року", - зауважила європосадовиця.
Також вона зазначила, що "разом ми поставили високу ціну за агресію росії". "Тільки ЄС заборонив майже 55% довоєнного експорту до росії (= 50 мільярдів євро на рік) і більше 60% довоєнного імпорту (= 90 мільярдів), щоб позбавити москву передових товарів і технологій і скоротити життєво важливі джерела доходу", - сказала голова Єврокомісії.
"Але обходу наших масованих санкцій стає дедалі більше. Досить дивно бачити торгові дані та свідчення на місцях. Експорт високих технологій до третіх країн, від мікропроцесорів і датчиків для російських крилатих ракет до чіпів у військовому комунікаційному обладнанні, пробирається до росії і зрештою опиняється у зброї, яка використовується проти України на полі бою. Ми маємо покласти цьому край. Таким чином, нові заходи ЄС будуть спрямовані на обхід або ухилення операторів у цих та інших країнах", - зауважив фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Лідери G7 зобов'язалися продовжувати військову допомогу Україні.