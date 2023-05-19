Глава Еврокомиссии выступила против мирных переговоров, приравнивающих агрессора к жертве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Любые мирные переговоры по войне россии против Украины, которые отождествляют агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии саммита G7, посвященной Украине, пишет УНН.
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"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Украинцы больше всего хотят мира – но, конечно, справедливого. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента Зеленского по мобилизации поддержки его Формулы мира", - сказала фон дер Ляйен.
Детали
По ее словам, сейчас необходимо сопоставить украинской решимости "нашу собственную выдержку и устойчивость". "Нам нужно сейчас дать Украине инструменты для успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности. Мы должны предоставить Украине необходимую военную и финансовую поддержку. И мы должны делать это столько, сколько нужно", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
Она напомнила, что Европейская комиссия недавно предложила решение по производству боеприпасов. "Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства крайне необходимых артиллерийских снарядов. И мы предоставим большую финансовую поддержку для дополнительного производства для Украины", - сказала фон дер Ляйен.
"И мы должны продолжать оказывать им экономическую и финансовую поддержку. Координационная платформа G7, которую мы совместно создали в начале этого года, помогла закрыть бюджетный дефицит Украины на 2023 год. Но нам также нужно вместе договориться о стабильной финансовой поддержке после 2023 года", - отметила еврочиновница.
Также она указала, что "вместе мы поставили высокую цену за агрессию россии". "Только ЕС запретил почти 55% довоенного экспорта в россию (= 50 миллиардов евро в год) и более 60% довоенного импорта (= 90 миллиардов), чтобы лишить москву передовых товаров и технологий и сократить жизненно важные источники дохода", - сказала глава Еврокомиссии.
"Но обхода наших массированных санкций становится все больше. Довольно странно видеть торговые данные и свидетельства на местах. Экспорт высоких технологий в третьи страны, от микропроцессоров и датчиков для российских крылатых ракет до чипов в военном коммуникационном оборудовании, пробирается в россию и в конце концов оказывается в оружии, которое используется против Украины на поле боя. Мы должны положить этому конец. Таким образом, новые меры ЕС будут направлены на обход или уклонение операторов в этих и других странах", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним
Лидеры G7 обязались продолжать военную помощь Украине.