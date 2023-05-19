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Глава Еврокомиссии выступила против мирных переговоров, приравнивающих агрессора к жертве

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Любые мирные переговоры по войне россии против Украины, которые отождествляют агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии саммита G7, посвященной Украине, пишет УНН.

Цитата

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Украинцы больше всего хотят мира – но, конечно, справедливого. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента Зеленского по мобилизации поддержки его Формулы мира", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

По ее словам, сейчас необходимо сопоставить украинской решимости "нашу собственную выдержку и устойчивость". "Нам нужно сейчас дать Украине инструменты для успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности. Мы должны предоставить Украине необходимую военную и финансовую поддержку. И мы должны делать это столько, сколько нужно", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что Европейская комиссия недавно предложила решение по производству боеприпасов. "Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства крайне необходимых артиллерийских снарядов. И мы предоставим большую финансовую поддержку для дополнительного производства для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

"И мы должны продолжать оказывать им экономическую и финансовую поддержку. Координационная платформа G7, которую мы совместно создали в начале этого года, помогла закрыть бюджетный дефицит Украины на 2023 год. Но нам также нужно вместе договориться о стабильной финансовой поддержке после 2023 года", - отметила еврочиновница.

Также она указала, что "вместе мы поставили высокую цену за агрессию россии". "Только ЕС запретил почти 55% довоенного экспорта в россию (= 50 миллиардов евро в год) и более 60% довоенного импорта (= 90 миллиардов), чтобы лишить москву передовых товаров и технологий и сократить жизненно важные источники дохода", - сказала глава Еврокомиссии.

"Но обхода наших массированных санкций становится все больше. Довольно странно видеть торговые данные и свидетельства на местах. Экспорт высоких технологий в третьи страны, от микропроцессоров и датчиков для российских крылатых ракет до чипов в военном коммуникационном оборудовании, пробирается в россию и в конце концов оказывается в оружии, которое используется против Украины на поле боя. Мы должны положить этому конец. Таким образом, новые меры ЕС будут направлены на обход или уклонение операторов в этих и других странах", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним

Лидеры G7 обязались продолжать военную помощь Украине.

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