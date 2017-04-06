Голова ЄП у розмові з П.Порошенком привітав українців з рішенням про "безвіз"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні, під час якої очільник ЄП привітав з рішенням про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, Глава держави подякував за історичне рішення, яке ухвалив Європарламент сьогодні: 521 депутат проголосував за надання безвізового режиму для громадян України.
"Антоніо Таяні привітав українців із цією подією", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Президент України також подякував Європарламенту за послідовну позицію з підтримки територіальної цілісності України.
Нагадаємо, Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.