Голова ЄП у розмові з П.Порошенком привітав українців з рішенням про "безвіз"

Як зазначається, Глава держави подякував за історичне рішення, яке ухвалив Європарламент сьогодні: 521 депутат проголосував за надання безвізового режиму для громадян України.

"Антоніо Таяні привітав українців із цією подією", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Президент України також подякував Європарламенту за послідовну позицію з підтримки територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.