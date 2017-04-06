Глава ЕП в разговоре с П.Порошенко поздравил украинцев с решением о "безвизе"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Антонио Таяни, во время которой глава ЕП поздравил с решением о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как отмечается, Глава государства поблагодарил за историческое решение, которое принял Европарламент сегодня: 521 депутат проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.
"Антонио Таяни поздравил украинцев с этим событием", - говорится в сообщении.
Указано, что Президент Украины также поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.
Напомним, Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.