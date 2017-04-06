Глава ЕП в разговоре с П.Порошенко поздравил украинцев с решением о "безвизе"

Как отмечается, Глава государства поблагодарил за историческое решение, которое принял Европарламент сегодня: 521 депутат проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.

"Антонио Таяни поздравил украинцев с этим событием", - говорится в сообщении.

Указано, что Президент Украины также поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.