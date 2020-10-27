Голова ВР підписав постанову щодо "антиковідного" штабу на чолі з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову, якою Президенту України Володимиру Зеленському рекомендується створити та очолити Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам на тлі поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
"26.10.2020 постанову підписано", - сказано у повідомленні про стан проходження документа.
Йдеться про проект постанови ВР “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз” (реєстр. №4228), що має на меті надання рекомендацій Президенту України щодо створення Національного штабу протидії біологічним загрозам, із окресленням конкретних напрямів і задач координаційної роботи зазначеного штабу для протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19.
"Рекомендувати Президенту України утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів", - йдеться у тексті документа.
Нагадаємо, ВР ухвалила цю постанову про заходи протидії поширенню COVID-19 в Україні 20 жовтня.