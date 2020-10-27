Глава ВР подписал постановление об "антиковидном" штабе во главе с Зеленским

"26.10.2020 постановление подписано", - сказано в сообщении о остоянии прохождения документа.

Речь идет о проекте постановления ВР "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" (реестр. №4228), имеющем целью предоставление рекомендаций Президенту Украины о создании Национального штаба противодействия биологическим угрозам, с описанием конкретных направлений и задач координационной работы указанного штаба по противодействию распространению респираторной болезни COVID-19.

"Рекомендовать Президенту Украины создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине, повышения способности национальной системы здравоохранения, внедрения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и воплощения эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов", - говорится в тексте документа.

Напомним, ВР приняла это постановление о мерах противодействия распространению COVID-19 в Украине 20 октября.